Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 1200 öğrenciye siber suçlarla mücadele kapsamında çevrim içi seminer verdi - Son Dakika

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi, manevi zararın en aza indirgenmesi, toplumda bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek farkındalık sağlama amacıyla oluşturulan SİBERAY programı kapsamında kentteki okullarda eğitim gören 1200 öğrenciye yönelik online seminer düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, salgın sürecinde artan internet kullanımıyla dikkat edilmesi gereken, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, sosyal medya kullanımı, ebeveyn kontrolü gibi konularda bilimsel temellere dayanan çalışmalarla verilen eğitimlerin vatandaşlar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ortam sanal olsa da suç gerçektir." bilinciyle, hayatın her alanında olduğu gibi siber sahada da sürdürülen mücadelenin vatandaşların desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.