Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında ekipler, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Ankara kara yollarındaki polis uygulama noktalarında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konularının anlatıldığı el broşürlerini verdi.

Kaynak: AA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bağımlılıkla ilgili uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıttı - Son Dakika

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