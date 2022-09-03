Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bağımlılıkla ilgili uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıttı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişlerinde bulunan polis uygulama noktalarında uyarıcı broşür dağıtıldı.
Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında ekipler, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Ankara kara yollarındaki polis uygulama noktalarında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konularının anlatıldığı el broşürlerini verdi.
Ekipler, etkinlikte yaklaşık 1500 kişiyi bilgilendirdi.
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