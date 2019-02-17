Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Personelinden Kan Bağışı
1 saat önce
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayının 'kan ihtiyacımız arttı' çağrısına kulak vererek kan bağışında bulundu.
Eskişehir
İl Emniyet Müdürlüğü
personeli, Türk Kızılayının 'kan ihtiyacımız arttı' çağrısına kulak vererek kan bağışında bulundu.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
'nın 22 Ocak 2019 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü
Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan Ankara
Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünde gerçekleştirilen organizasyonda ilk sırada kan bağışında bulunarak emniyet teşkilatında kan bağışı kampanyasını başlatmıştı. Bunun üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli de her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına destek verdi. 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla iki gün boyunca gerçekleşen kampanyaya, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
personelinin en üst kademeden en alt kademeye yoğun katılım oldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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