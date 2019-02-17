Son Dakika Haberleri: Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Personelinden Kan Bağışı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Personelinden Kan Bağışı

1 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayının 'kan ihtiyacımız arttı' çağrısına kulak vererek kan bağışında bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayının 'kan ihtiyacımız arttı' çağrısına kulak vererek kan bağışında bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın 22 Ocak 2019 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünde gerçekleştirilen organizasyonda ilk sırada kan bağışında bulunarak emniyet teşkilatında kan bağışı kampanyasını başlatmıştı. Bunun üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli de her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına destek verdi. 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla iki gün boyunca gerçekleşen kampanyaya, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personelinin en üst kademeden en alt kademeye yoğun katılım oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:59 Kaynak: İHA

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