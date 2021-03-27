Polis banka çalışanlarını dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, konferans ile kentteki banka yetkililerini dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan, Asayiş Şube Müdürü Ayhan Demirtaş, görevli polisler ve banka yetkilileri katıldı. Bilgilendirme toplantısında, kentte son zamanlarda, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, cumhuriyet savcısı veya kamu görevlisi olduğunu beyan edip "kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, adınız FETÖ ve PKK terör örgütüne karışmış, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler, şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş" gibi bahaneler ile hesaba EFT yatırtmak veya söylenen yere para ya da altın bıraktırmak sureti ile dolandırıcılık olaylarının arttığı belirtildi. Şüphelilerin özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlarımızı dolandırdıkları veya dolandırmaya teşebbüste bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı. Banka görevlilerine yapılan bilgilendirme de mağdurların genellikle 55-60 yaş üzeri erkek şahıslar olduğu, telaşlı bir şekilde ATM'den ya da banka içerisinden işlem yaptıkları, şüphelilerin yönlendirmesiyle telefon rehberlerine kendi numaralarını "canım oğlum, canım kızım, canım torunum" şeklinde kayıt yaptırdıkları ve sorulması halinde şüphe doğurmaması ve güven telkin edilmesi adına bu yöntemi geliştirdikleri, EFT veya havale yaptırırken "kızım, oğlum, torunum ya da arkadaşım adına araç veya ev satın alıyorum" gibi bahanelerde bulunduklarının belirlendiği ifade edildi.

Emniyet güçleri, söz konusu kişilerin başka hesaba para gönderdiklerinde ise "kızımın bu hesaba ve isme göndermesini istediğini" şeklinde söylediğini, banka önünde ve içerisine sürekli olarak cep telefonu ile konuştukları ve telefonlarının açık olduğu, şüpheli ile görüşmeye devam ettikleri, bu tarz banka müşteri profili ile karşılaştıkları zaman ise kişilere 'polis, asker ve savcının hiçbir şekilde para talebinin olmayacağı' söylemi hatırlatılarak, 112 Acil Çağrı merkezini aramaları ve ekip talebinde bulunmaları, ekipler gelene kadar şahsa herhangi işlem yaptırmamaları yönünde bilgilendirmede bulunuldu. - ESKİŞEHİR