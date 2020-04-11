Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı - Son Dakika

Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
6 saat önce
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, sokak hayvanlarını koruma adına hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslemek amacıyla dışarı çıkabileceği bildirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, sokak hayvanlarını koruma adına hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslemek amacıyla dışarı çıkabileceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sokağa çıkma yasağı kapsamında, sokak hayvanlarını beslemek ve bunlara yiyecek vermek amacı ile sokağa çıkmak isteyen vatandaşlarımıza sadece bu amacı gerçekleştirmek için yanlarında götürdükleri yiyecekleri kolluk güçlerine gösterme koşulu ile izin verilecektir. Kamuoyuna duyurulur" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:11 Kaynak: İHA
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