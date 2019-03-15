Son Dakika Haberleri: Eskişehir Emniyetinden 'Güven Masası'

Eskişehir Emniyetinden 'Güven Masası'

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlarla üst düzey ilişki kurulması ve taleplerin hızlı bir şekilde alınması amacıyla 'Güven Masası' uygulaması başlatıldı.

Eskişehir Emniyetinden 'Güven Masası', System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlarla üst düzey ilişki kurulması ve taleplerin hızlı bir şekilde alınması amacıyla 'Güven Masası' uygulaması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce uygulanmaya başlanan Güven Masası hakkında yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızla üst düzey ilişki kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması, vatandaşların güler yüzlü, güven verici, saygılı ve beklentilerine odaklanan bir şekilde karşılanması, müracaat için gelen vatandaşların iş ve işlemlerinde yardımcı ve yol gösterici olunması, iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması amacı ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğimizde "Güven Masası' uygulamasına başlanılmıştır" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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