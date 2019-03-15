Eskişehir Emniyetinden 'Güven Masası'
1 saat önce
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlarla üst düzey ilişki kurulması ve taleplerin hızlı bir şekilde alınması amacıyla 'Güven Masası' uygulaması başlatıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
tarafından vatandaşlarla üst düzey ilişki kurulması ve taleplerin hızlı bir şekilde alınması amacıyla 'Güven Masası' uygulaması başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce uygulanmaya başlanan Güven Masası hakkında yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızla üst düzey ilişki kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması, vatandaşların güler yüzlü, güven verici, saygılı ve beklentilerine odaklanan bir şekilde karşılanması, müracaat için gelen vatandaşların iş ve işlemlerinde yardımcı ve yol gösterici olunması, iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması amacı ile Odunpazarı
İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğimizde "Güven Masası' uygulamasına başlanılmıştır" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:49 Kaynak: İHA
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