Eskişehir emniyetinden kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir emniyetinden kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

Eskişehir emniyetinden kaçak ve sahte içki operasyonu

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kaçak-sahte alkol imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli şahsa ait 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Eskişehir emniyetinden kaçak ve sahte içki operasyonu, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kaçak-sahte alkol imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli şahsa ait 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.


Düzenlenen operasyonlar neticesinde; 472 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 615 adet şişe kapişon etiketi, 95 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki, 62 adet alkol yapımında kullanılan kit ve aroma, 1 adet alkol yapımında kullanılan galvaniz tank ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Emniyetten yapılan açıklamada ise, "Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte/kaçak alkol tüketimi halk sağlığını tehdit ederek bazı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerine, görme kaybı yaşamalarına, hayati organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamalarına neden olabilmektedir. Merdiven altı üretimler insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanca ve vergi kaybına sebebiyet vermektedir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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