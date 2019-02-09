Son Dakika Haberleri: Eskişehir Emniyetinden Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması

Eskişehir Emniyetinden Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul önleri ve çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Eskişehir Emniyetinden Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul önleri ve çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Çocuk, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Eskişehir'de bulunan 150 okul ile Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çevresinde asayiş denetimi yaptı. Ekipler, 3 bin 778 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaparken, yoklama kaçağı 17 kişi ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 2 iş yerine mesul müdür bulundurmamaktan, 3 iş yerine ise kimlik bildirimine muhalefet etmek suçlarından haklarında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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