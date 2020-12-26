ESKİŞEHİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi paylaşımı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi paylaşımı
26.12.2020 19:38
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde yüz yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde yüz yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.
Tesisin açılışı sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Twitter hesabından tesisin özelliklerinin anlatıldığı bir video paylaştı.
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