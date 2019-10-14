Son Dakika Haberleri: Eskişehir eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi
Son Dakika Güncel Eskişehir eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi

Eskişehir eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi

1 saat önce

Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)KADINLAR AYŞE İÇİN EYLEM YAPARAK GÖZYAŞI DÖKTÜEskişehir'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, 6 ay önce boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla kafasına vurularak ağır yaralanan ve tedavi...

Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)

KADINLAR AYŞE İÇİN EYLEM YAPARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, 6 ay önce boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla kafasına vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veren 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan için bir araya gelerek eylem yaptı. Trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1 Caddesi'nde toplanan kadınlar, 'Diren Ayşe, yaşamak ve yaşatmak için şiddete sessiz kalmayacağız' pankartı açarak sloganlar attı.

'ELLERİNİ VE KOLLARINI KIPIRDATTI'

Eskişehir Barosu avukatlarından Heval Yıldız Karasu, soruşturma aşamasını ve Ayşe'nin sağlık durumunu sürekli olarak takip ettiklerini ifade ederek, 'Ayşe saldırıya uğradıktan sonra durumu ağırdı ve 6 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyata beyin, cerrahı, plastik cerrahlar katıldı. Çok zor bir ameliyattı, çünkü bilindiği gibi kafasından darbe almıştı. Kafasında kırıklar, kolunda, yüzünde derin kesikler vardı. Bu yüzden ameliyatı çok uzun sürdü. Ayşe direndi, ellerini ve kollarını kıpırdatarak bize hayata tutunmak istediğini gösterdi. Biz bu yüzden 'diren Ayşe' demeye devam ediyoruz? dedi.

BABASI EYLEMDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadınların protesto eyleminde Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar, ağabeyi Timuçin Arslan da yer aldı. Baba Arslan, gözyaşlarına boğularak, 'Analara, babalara sesleniyorum kaç tane Ayşe ölecek' Kaç tane Tuba ölecek, kaç tane Fatma ölecek? Bu millete ne oluyor?? diye konuştu. Serdar Arslan'ın konuşması sırasında eyleme katılan kadınlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Eskişehir eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi

Ayşe Tuba , Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:45 Kaynak: DHA
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