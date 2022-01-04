Eskişehir ETİ Kek Fabrikası'nda nitrik asit tankı patladı - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ETİ Kek Fabrikası'nda nitrik asit tankı patladı. Yaşanan kazada ölü ve yaralı olmazken çalışanlar tahliye edildi.

Kaza, saat 16.55 sıralarında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ETİ Kek Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın nitrik asit tankında patlama meydana gelmesi üzerine olay 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Hemen bölgeye Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada ölen ve yaralanan olmadığı belirlenirken, çalışanlar tahliye edildi. Ekipler, fabrikada havalandırma çalışmaları başlattı.

Öte yandan bölgeye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi de talep edildi. - ESKİŞEHİR