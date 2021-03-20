ESKİŞEHİR Evde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Evde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda evde Hint keneviri yetiştirdikleri ve sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddenin yanı sıra, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı ve evde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 3 kök Hint keneviri, 184,23 gram skunk, kenevir yetiştirmek için ısıtıcı, ışık sistemi, buhar makinesi ve güç kaynağının bulunduğu düzenek ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.