Son Dakika Haberleri: Eskişehir Evini Ateşe Verdi, Apartmanda Paniğe Yol Açtı

Eskişehir Evini Ateşe Verdi, Apartmanda Paniğe Yol Açtı

25 dakika önce

Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yol açtıEskişehir'de apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun G. (42), evini ateşe verdi.

Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yol açtı

Eskişehir'de apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun G. (42), evini ateşe verdi. Apartmanda panik yaşanmasına neden olan yangın söndürülürken, mahsur kalan Tayfun G. de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Hayriye Mahallesi Yurt Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında oturan Tayfun G.'nin evinde çıkan yangın panik yarattı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan G., evinde yangın çıkarttıktan sonra alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde mahsur kalan Taygun G.'de itfaiye erleri tarafından kurtarılarak polis aracına götürüldü. Hurdacılık yaptığı öğrenilen kişinin psikolojik sorunları olduğunu, yangını da kendisinin çıkardığını ve apartmandan tahliye edilmesi için imza topladıklarını söyleyen apartman sakinleri tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:31 Kaynak: DHA

İtfaiye, Eskişehir, 3. Sayfa
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