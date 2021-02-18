ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

18.02.2021 14:22

Eskişehir'de 16 Şubat'ta evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile 4 yaşındaki oğlunun tablet satın almak için gittikleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'de 16 Şubat'ta evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile 4 yaşındaki oğlunun tablet satın almak için gittikleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

İş yerinin güvenlik kamerasına tabletle oynamayı sevdiği söylenen Doruk ile babası İlkay Tokkal'ın görüntüleri yansıdı.

Kayıtlarda arızalanan tabletin yerine yenisini almak için gittikleri iş yerinde Doruk Tokkal'ın elindeki oyuncakla babasının kucağında olduğu, babasının oğlunun başını okşadığı görülüyor.

Cenazeler ailelere teslim edildi

3 kişilik Tokkal ailesinin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze töreni için Reşadiye Camisi'nin avlusuna getirilen tabutların başında bulunan İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, "Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay'ım. Torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, Rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz, siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem." diyerek ağıt yaktı.

İlkay Tokkal'ın kardeşi Gülsüm Türk de "Dizildiniz burada üçünüz. Annenle babanı bırakmadın sen Doruk. Annen ve baban da seni bırakmadı. Onlar da aldı seni yanına. Hakkını helal et ağabey. Biz 2 tane candık. Daha çok gençtin abi. Yalnız bıraktın beni. Sen bana nasıl sarılıyordun. Nasıl kokluyordun. Ağabeyim, babam gitti, sen de gittin. Tek başımıza kaldık. Rabbim sizi cennetine alsın. Ağabeyim seni çok seviyorum. Babamın acısını bastırdın." diye konuştu.

16 Şubat'ta bir apartmanın 5'inci katında İlkay ve Emel Tokkal çifti ile çocukları Doruk'un cesetleri bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 3 kişi gözaltına alınmıştı.

ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Odunpazarı, Eskişehir, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor
Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:00:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR - Evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei