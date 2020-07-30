Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Rektör Erdal'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet, hayırlı olsun dileklerini ileterek Prof. Dr. Fuat Erdal'a başarılar diledi. Görüşmede Başkan Yılmaz, Eskişehir basını hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, öğrenci kenti Eskişehir için Anadolu Üniversitesi'nin çok önemli bir değer olduğunu belirtti. Rektör Erdal, Üniversite olarak şehrimizdeki kurum ve kuruluşlarla var olan iş birliklerinin bundan sonra da artarak devam ettirileceğini ifade ederek, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyeti uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR