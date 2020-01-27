Eskişehir Gıda Fuarı 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eskişehir Gıda, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı'nı 60 bin 372 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açan fuar, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Afyonkarahisar'ın konuk şehir olduğu fuarda, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği'nin (AFPAD) katkılarıyla yapılan yemek sunumları vatandaşlardan ilgi gördü.

Eskişehir Lokantacılar Odası destekleriyle gerçekleşen Eskişehir ilçelerinin yemek yarışmalarında Alpu birinciliği kucaklarken, Seyitgazi ilçesi ikinci, Han ilçesi üçüncü oldu.

Madalyalı aşçılar tarafından yapılan İç Anadolu Bölgesi'nin özel lezzetleri fuar alanında oluşturulan Gastronomi Mutfağı Özel Alanı'nda ilgililerle buluşturuldu. Eskişehir Aşçılar Derneği'nin (ESASDER) ve TAFED katkılarıyla düzenlenen Gala Gecesi'nde aşçılara plaket verildi.

Birçok etkinliğe sahne olduktan sonra dün tamamlanan ve Anadolu'nun gurme lezzetlerini bir araya getiren Eskişehir 2. Gıda Fuarı 60 bin 372 kişiyi konuk etti.