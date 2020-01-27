Eskişehir Gıda Fuarı 60 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eskişehir Gıda Fuarı 60 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika Ekonomi

Eskişehir Gıda Fuarı 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

6 saat önce

TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eskişehir Gıda, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı'nı 60 bin 372 bin kişi ziyaret etti.

Eskişehir Gıda Fuarı 60 bin ziyaretçiyi ağırladı, System.String[]

TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eskişehir Gıda, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı'nı 60 bin 372 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açan fuar, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Afyonkarahisar'ın konuk şehir olduğu fuarda, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği'nin (AFPAD) katkılarıyla yapılan yemek sunumları vatandaşlardan ilgi gördü.

Eskişehir Lokantacılar Odası destekleriyle gerçekleşen Eskişehir ilçelerinin yemek yarışmalarında Alpu birinciliği kucaklarken, Seyitgazi ilçesi ikinci, Han ilçesi üçüncü oldu.

Madalyalı aşçılar tarafından yapılan İç Anadolu Bölgesi'nin özel lezzetleri fuar alanında oluşturulan Gastronomi Mutfağı Özel Alanı'nda ilgililerle buluşturuldu. Eskişehir Aşçılar Derneği'nin (ESASDER) ve TAFED katkılarıyla düzenlenen Gala Gecesi'nde aşçılara plaket verildi.

Birçok etkinliğe sahne olduktan sonra dün tamamlanan ve Anadolu'nun gurme lezzetlerini bir araya getiren Eskişehir 2. Gıda Fuarı 60 bin 372 kişiyi konuk etti.

Eskişehir, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir Gıda Fuarı 60 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]