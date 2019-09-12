Son Dakika Haberleri: Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü'nde, 'Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı' heyecanı yaşandı
Son Dakika Yaşam Haber

Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü'nde, 'Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı' heyecanı yaşandı

1 saat önce

Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü'nde 'Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı' heyecanı yaşandı.

Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü'nde, 'Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı' heyecanı yaşandı, System.String[]

Eskişehir Gökmeydanı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde 'Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı' heyecanı yaşandı.


Eskişehir Gökmeydan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınava, 64 sporcu katıldı. Kulüp Antrenörü Elif Çatal nezaretinde eğitimlerini alarak 'Taekwondo Kuşak Sınavı'na giren sporcular; 4 kişilik sınav komisyonuna ve gözlemciye öğrendikleri temel teknikleri ve yeteneklerini sergilediler. Renkli kuşak sahibi sporcularında; sınav sonrasında salonda yaptığı gösteriler adeta nefesleri kesti.


Gökmeydan Spor Kulüp Antrenörü Elif Çatal, yaptığı açıklamada, "Ailelerin yoğun ilgi ve desteğiyle taekwondo branşında Gökmeydan Spor Kulübü'nün alt yapısı çok iyi noktalara geldi. Şu anda 64 sporcumuz, burada aldığı eğitimlerle geleceğe dair güzel sinyaller veriyor. Burada kuşak sınavına katılanlar içerisinde, yakın gelecekte çok iyi sporcular çıkabilecek kabiliyette isimler var. Biz onların üzerine de çok eğiliyoruz. Kısmet olursa bu sporcularımız; çok iyi çalışıp, ailelerinde gerekli destekleriyle, önümüzdeki yıllarda Eskişehir'imiz ve kulübümüz adına boy göstererek, önemli başarılara imza atacaklardır ve biz buna inanıyoruz" dedi.


Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ise, "Gökmeydan Spor Kulübü olarak, tüm spor branşlarına önem veriyoruz. Bunların içerisinde taekwondo branşının ayrı bir yeri ve önemi var. Üçüncü kademe Antrenörümüz Elif Çatal ile çalışmanın onuru ve gururu ile Taekwondo Kuşak Sınavı'na katılan sporcularımızdan gelecekte uluslararası ölçekte başarılar bekliyoruz. Bu anlamda; kuşak sınavına katılarak bir üst kuşağa terfi eden tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Gökmeydan, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü
İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:04:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü'nde, 'Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı' heyecanı yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]