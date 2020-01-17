Eskişehir Gökpınar Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynarken, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.



Çalışmaları devam eden Eskişehir Gökpınar Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 80 bin dekar zirai arazinin sulanması ve Ankara ili Polatlı ilçesinin yıllık 25 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanacağı düşünülüyor.



Gökpınar Barajı inşaatında yüzde 73 gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Baraj inşaatında çevirme seddesi ve su alma yapısı imalatları tamamlanmış, gövde kil ve kaya dolgu imalatları devam etmektedir. Baraj gövdesinin yüzde 35'i tamamlanmış, temelden 26 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Gökpınar Barajı inşaatının 2020 yılında bitirilmesi ve su tutulması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 53 metre ve su depolama kapasitesi 97 milyon metreküp olan Eskişehir Gökpınar Barajının tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 51 milyon 72 bin katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR