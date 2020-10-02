Eskişehir Gökpınar Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Eskişehir Gökpınar Barajı'nda çalışmalar devam ettiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu aktarılan açıklamada, modern sulamayla tarımdaki verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlandığı anlatıldı.

Eskişehir Gökpınar Barajı'ndaki çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, inşaatın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 60 bin 860 dekar zirai arazinin sulanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gökpınar Barajı inşaatında yüzde 79 gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Baraj inşaatında çevirme seddesi ve su alma yapısı imalatlarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Gövde kil ve kaya dolgu imalatları devam etmektedir. Baraj gövdesinin yüzde 65'i tamamlanmış, temelden 32 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Temelden yüksekliği 53 metre ve su depolama kapasitesi 97 milyon metreküp olan Eskişehir Gökpınar Barajı'nın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 200 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."