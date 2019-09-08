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Eskişehir gölete devrilen otomobil sürücüsü öldü, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

57 dakika önce

ESKİŞEHİR'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin gölete devrilmesi sonucu sürücü Recep Tektaş (60) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin gölete devrilmesi sonucu sürücü Recep Tektaş (60) hayatını kaybetti. Araçta mahsur kalan Zehra Öztürk (40) ise çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otura Recep Tektaş, kullandığı 26 E 7867 plakalı otomobille, Gülpınar Mahallesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Mamuca göletine devrildi. Kazada araç sürücüsü Tektaş ile yolcu olarak bulunan Zehra Özbek, olayı görenler ve güvenlikleri görevlileri tarafından göletten çıkarıldı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Recep Tektaş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı olan Zehra Özbek'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Gölete devrilen otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Zehra Öztürk, Eskişehir, Gülpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:50 Kaynak: DHA
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