Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

12.09.2022 13:10
Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

Eskişehir haberleri: ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki sürücü Mutlu Angı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki sürücü Mutlu Angı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Ömer D. (70) yönetimindeki 26 ACK 529 plakalı hafif ticari araç ile Mutlu Angı'nın kullandığı 26 AEH 497 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli Angı, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer D. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Tepebaşı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

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