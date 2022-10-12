Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 97 bin dal boş makaron, 32 bin 400 dal sarılmış sigara ile gümrük kaçağı oldukları belirlenen 391 paket sigara, 15 elektronik nargile, 40 matkap ve 10 araç lastiği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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