Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

12.10.2022 13:55
Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 97 bin dal boş makaron, 32 bin 400 dal sarılmış sigara ile gümrük kaçağı oldukları belirlenen 391 paket sigara, 15 elektronik nargile, 40 matkap ve 10 araç lastiği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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