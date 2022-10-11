Eskişehir gündem haberleri... AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan'dan ETO Başkanı Metin Güler'e ziyaret - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberleri... AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan'dan ETO Başkanı Metin Güler'e ziyaret

11.10.2022 14:35
Eskişehir gündem haberleri... AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan'dan ETO Başkanı Metin Güler'e ziyaret

Eskişehir haberler: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) seçimlerinde güven tazeleyen Metin Güler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) seçimlerinde güven tazeleyen Metin Güler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve yönetim kuruluna başarılar dileyen Başkan Çalışkan, "Güven tazeleyen ETO Başkanımız Metin Güler ve ekibini tebrik ediyorum. Eskişehir Ticaret Odası şehrimizin en büyük meslek kuruluşu ve yürütülen çalışmalar kentin menfaatleri açışından çok kıymetli. Ortak akılla şekillenen ve Eskişehir'imizi ileriye taşıyacak projelerin her daim destekçisiyiz. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. ???????

ETO Başkanı Metin Güler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a teşekkür dileklerini iletti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonra erdi.

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Kaynak: AA

Metin Güler, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir gündem haberleri... AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan'dan ETO Başkanı Metin Güler'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir gündem haberleri... AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan'dan ETO Başkanı Metin Güler'e ziyaret - Son Dakika
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