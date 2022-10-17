Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

17.10.2022 14:34

Son dakika haberler... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kent merkezindeki Reşadiye Cami'nde öğle namazı öncesinde, hayatını kaybedenler için Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan 55 hatmin duası edildi.

Cami bahçesinde Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Eskişehir, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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