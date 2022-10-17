Cami bahçesinde Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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