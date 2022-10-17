Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kent merkezindeki Reşadiye Cami'nde öğle namazı öncesinde, hayatını kaybedenler için Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan 55 hatmin duası edildi.
Cami bahçesinde Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika