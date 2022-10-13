Eskişehir gündem haberi... ESKİŞEHİR - "Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberi... ESKİŞEHİR - "Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

13.10.2022 20:20
Eskişehir gündem haberi... ESKİŞEHİR - "Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

Eskişehir haberi: Fin askeri lideri ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın 1906-1908'deki görevi sırasında çektiği 48 fotoğraftan oluşan "Batıdan Doğuya Asya" adlı fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı.

Fin askeri lideri ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın 1906-1908'deki görevi sırasında çektiği 48 fotoğraftan oluşan "Batıdan Doğuya Asya" adlı fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı.

Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'ndeki açılışta konuşan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Mannerheim'ın, 1906 yılında Çin'in sınır bölgelerinde istihbarat toplamak için çok önemli bir göreve çıktığını söyledi.

Mannerheim'ın gördüğü her şeyi belgelediğini, ölçümlerini yapıp, fotoğrafladığını anlatan Maki, "O karşılaştığı tüm farklı insanların fotoğraflarını çekti. Seyahatlerinin çoğu çok az Avrupalı insanların bulunduğu yerlereydi ancak çok çeşitli Türk halklarının bulunduğu yerler üzerinde bir gezi yapmış oldu. Bu gezi onun tam iki yılını aldı. At sırtında neredeyse 14 bin kilometre yol yaptı." diye konuştu.

Maki, sergide Mannerheim'ın, tüm yolculuğu boyunca aslında çektiği 1025 fotoğraftan sadece 48'inin görüleceğini kaydederek, fotoğrafların davetlilerin ilgisini çekmeyi başaracağını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Mannerheim'ın çektiği fotoğrafların Orta Asya toplumlarını ve insanlarının yaşamını gösteren bir belgesel fotoğrafları olduğunu ifade etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural ise sergiye konuk olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Finlandiya Ankara Büyükelçisi Maki, Büyükerşen, Vural ve davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 4 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Eskişehir, Ankara, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir gündem haberi... ESKİŞEHİR - 'Batıdan Doğuya Asya' fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir gündem haberi... ESKİŞEHİR - "Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı - Son Dakika
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