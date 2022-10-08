Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda 22 Eylül-7 Ekim'de yapılan operasyonlarda, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kasten öldürme", "gasp", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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