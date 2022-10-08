Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı

08.10.2022 10:06
Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı

Eskişehir haberler... Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 85 şüpheli yakalandı, zanlılardan 32'si tutuklandı.

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 85 şüpheli yakalandı, zanlılardan 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 22 Eylül-7 Ekim'de yapılan operasyonlarda, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kasten öldürme", "gasp", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 32'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğerleri ise haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Aranması olan 85 kişi yakalandı Aranması olan 85 kişi yakalandı Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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