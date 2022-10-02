ESKİŞEHİR'DE BULGARİSTAN SEÇİMİ HEYECANI

BULGARİSTAN'da alınan erken genel seçim kararının ardından Eskişehir'de kurulan 3 sandıkta oy verme işlemi başladı. Çifte vatandaşlık hakkına sahip olanlar, yapılan kontrollerin ardından dijital ekranda oylarını kullanmaya başladı.

Bulgaristan'daki erken genel seçimler için Eskişehir'de Çankaya Mahallesi'nde yer alan Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu ile Kardeşler Ortaokulu'nda yaklaşık 1600 seçmen için sandıklar kuruldu. Sabah 07.00'da başlayan oy verme işlemine çifte vatandaşlık hakkına sahip olanlar katıldı. Okullarda yapılan kimlik kontrolünün ardından seçmenler, dijital ekranlardan oy verdi.

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, 1600 üzerinde seçime katılım beklediklerini söyledi. Seçmenlerin elektrik ortamda oylamaya katıldığını ifade eden Aydın, 'En son Bulgaristan seçimini yine Eskişehir'de 14 Kasım 2021'de gerçekleştirdik. O tarihte bin 564 oy kullanılmıştı. Umuyoruz ve diliyoruz bu rakamın bugün üzerine geçelim. Çünkü kalbimiz gerçekten Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımızla birlikte. Eskişehir'de 3 sandıkta oy kullanma işlemi başladı. 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erecek. Odunpazarı'nda ve Tepebaşı bölgelerindeki üç okulda seçmenler dijital ortamda oy kullanacak. Vatandaşlarımız, elektronik oy kullanma sistemine oldukça alıştılar şeklinde konuştu.

Eskişehir'deki oy verme işlemi akşam saat 20.00'da sona erecek.