Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

12.10.2022 09:14
Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Eskişehir haberine göre Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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