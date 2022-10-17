Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

17.10.2022 10:02
Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depodan ve evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler İ.C.P. ile D.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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