Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

11.10.2022 09:14
Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir gündem haberi... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan A.Ç'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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