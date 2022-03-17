Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı - Son Dakika
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Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı

17.03.2022 09:08
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı

Eskişehir'de sabaha karşı başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Eskişehir'de sabaha karşı başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfır, en yüksek 5 derece ölçüldüğü şehir merkezi ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Beyaz örtü, kentin içinden geçen Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluştu.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Kar yağışının gün içinde yerini yağmura bırakması bekleniyor.

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Eskişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı - Son Dakika


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