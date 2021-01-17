ESKİŞEHİR'DE KAR GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR'DE KAR GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU

17.01.2021 15:50
ESKİŞEHİR'DE KAR GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU

Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2) Eskişehir'de akşam başlayan ve gece yarısından sonra etkisini arttıran kar yağışı, aralıkla sürüyor.

Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (2)

Eskişehir'de akşam başlayan ve gece yarısından sonra etkisini arttıran kar yağışı, aralıkla sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte, kar yağışı güzel manzaralar da oluşturdu. Özellikle içerisinde Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Esminyatürk, Masal Şatosu ve korsan geminin de bulunduğu Sazova Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kanlıkavak Parkı'nda dolaşmaya çıkanlar ise kar manzarasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de gün boyu aralıkla sürecek olan kar yağışı, hafta başı ile birlikte etkisini kaybederek yerini mevsim normallerinin altındaki seyreden soğuk havaya bırakacak.

YORUMLAR
500
Jandarmanın yakaladığı definecinin üzerinden 107 sikke çıktı Jandarmanın yakaladığı definecinin üzerinden 107 sikke çıktı Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü
Kaynak: DHA

Eskişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE KAR GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
15:59 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı
15:48 Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 17:16:25. #1.11#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE KAR GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement