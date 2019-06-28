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Eskişehir Güney Kore'de tanıtıldı

1 saat önce

Eskişehir Valiliği, "Turizm Tanıtım Atağı" çalışması kapsamında ilk durak olarak seçilen Güney Kore'de kentin tanıtımını yaptı.

Eskişehir Güney Kore'de tanıtıldı, System.String[]
Eskişehir Valiliği, "Turizm Tanıtım Atağı" çalışması kapsamında ilk durak olarak seçilen Güney Kore'de kentin tanıtımını yaptı.

Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından organize edilen, Türk Hava Yolları'nın ve turizm sektöründen katılımcıların sponsorluğunda, Bursa-Eskişehir- Bilecik illerini kapsayan TR-41 bölgesinde turizminin canlandırılması ve bölgeye yurtdışından daha fazla turistin gelmesinin sağlanması için 17-20 Haziran 2019 tarihlerinde Güney Kore Cumhuriyeti'nin Başkenti Seul'e çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamada, "Ziyaret kapsamında ilk gün Başkent Seul'de Güney Kore'nin önde gelen 55 turizm operatör ve acentesine ilimizin tarihi, kültürel zenginlikleri; gastronomi, el sanatları, termal su, havacılık, lületaşı, çömlek gibi değerleri tanıtılmıştır. Ziyaret programının ikinci gününde Güney Kore'nin en büyük 5 turizm operatörü ve acentesi ile THY Seul Ofisi'nde yapılan toplantılarla ilimize Güney Koreli turistlerin getirilmesi için görüşmeler yapılmıştır. Halen her yıl 30 milyon Güney Koreli'nin yurtdışında turist olarak seyahat ettiği ve her birinin 2000 dolar civarı harcama yaptığı düşünüldüğünde ilimizin Güney Kore pazarına açılması turizm konusunda yeni bir vizyon ve uluslararası marka olabilmemiz açısından önemli bir adım olacaktır. Bu kapsamda Güney Koreli turizm operatör ve acentelerinin önümüzdeki süreçte ilimizde ağırlanmaları konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca çalışma ziyareti kapsamında ülkemizin Seul Büyükelçiliği de ziyaret edilerek, turizm konusunda Büyükelçimiz Dursun Ersin Erçin ile görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Çalışma ziyaretine Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında bir heyet ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve ilgili uzmanlar katıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Eskişehir, Güney Kore, Güney, Güncel
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