Eskişehir haber! Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 1200 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini çevre illere bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Uygulama kapsamında il genelinde 7 mahallede daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kent girişlerinde arama noktaları oluşturarak bazı araçları kontrol etti.

Ekiplerce 2 bin 230 kişinin genel bilgi taramasının yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 141 uyuşturucu hap, 6,38 gr metamfetamin, bir miktar genetiği değiştirilmiş esrar, 2 tabanca, 17 fişek ve 1 palanın ele geçirildiği uygulamada, 703 araç kontrol edilirken 38 sürücüye 73 bin 571 lira para cezası uygulandı.