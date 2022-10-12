ESKİŞEHİR - Boşandığı avukatı silahla yaralayan sanık ağır cezada yargılanacak - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Boşandığı avukatı silahla yaralayan sanık ağır cezada yargılanacak

12.10.2022 12:34

Eskişehir'de eski eşi ile yardıma gelen kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de eski eşi ile yardıma gelen kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Davanın görüldüğü 9. Asliye Ceza Mahkemesinin darlığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanık Mete A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın yaraladığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile taraf avukatlarının yanı sıra Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz ve bir grup baro üyesi mahkeme salonunda hazır bulundu. Yaralanan diğer kişi Furkan Sarıkaya ise duruşma salonuna gelmedi.

Savunmasını yapan sanık Mete A, olay günü okuluna götüreceği kızını almak için evine gittiği Durmaz'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Daha sonra evine dönüp aracını AVM'nin yanındaki otoparka bıraktığını dile getiren Mete A. şu ifadeleri kullandı:

"Eski eşimin arabası benim park ettiğim yerin yakınındaydı, ben de yanına giderek kızımızı evde neden yalnız bıraktığını sordum. Bana bağırmaya başladı, hakaret etti. Bu sırada olay yerinde bulunan kişinin, eski eşimin erkek arkadaşı olduğunu düşündüm. Arabamdan silahımı aldım, üç el ateş ettim. Aramızda yaklaşık 15 metre mesafe vardı."

Merve Gül Durmaz ise yaşananların kendisinde ve kızında büyük travmaya yol açtığını anlatarak, "Şu anda onu burada görmek bile bana korku veriyor. Ben artık dayanamıyorum. Kızım sabaha kadar babasının cezaevinden çıkmaması için dua etti. Dışarı çıkmasından, bana zarar vermesinden endişe ediyorum." dedi.

Savcı, mütalaasında, sanığın silahını Durmaz'a yöneltip göğüs bölgesine hedef almasına, olay öncesinde "Seni öldüreceğim." demesine, atışa elverişli silah kullanmasına ve birden çok ateş etmesine dikkati çekti. Sanığın suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu belirten savcı, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle Mete A'nın dosyasının Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesini talep etti.

Mahkemenin hakimi, delil ve beyanlar doğrultusunda görevsizlik kararı vererek, dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Baro Başkanı Elagöz, geçen haftaki ilk duruşmada bazı olumsuzluklar yaşandığını hatırlatarak, "Mahkemede heyet değişikliği oldu, hakimimiz ve savcımız değişti. Kapalı duruşma kararı ile tek vekille temsil kararı da kaldırıldı. Ardından açık duruşma yapılmasına karar verilerek en önemlisi usul kuralları tamamen işletildi." diye konuştu.

Olay

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki alışveriş merkezinin otoparkında 7 Haziran'da meydana gelen olayda eski eşi tarafından ateş edilen Merve Gül Durmaz ile olay yerinde bulunan Furkan Sarıkaya silahla yaralanmıştı.

Tutuklu sanık Mete A. hakkında "kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret ile ruhsatsız tabanca taşımak" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Boşandığı avukatı silahla yaralayan sanık ağır cezada yargılanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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