Eskişehir haber: Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir haber: Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü

12.10.2022 10:54

Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü Başkan Süleyman Buluşan: "Fiyat yeterli ama bizi sıkıntıya sokan nokta her gün değişen girdi maliyetleri" "Geçen yıllara nazaran daha verimli" Eskişehir'de son yağışlar sonrası verimi olumlu yönde etkilenen mısır dekarda 2 tona kadar verim vermesi...

Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü

Başkan Süleyman Buluşan:

"Fiyat yeterli ama bizi sıkıntıya sokan nokta her gün değişen girdi maliyetleri"

"Geçen yıllara nazaran daha verimli"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de son yağışlar sonrası verimi olumlu yönde etkilenen mısır dekarda 2 tona kadar verim vermesi çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi'nde mısır hasadına başlanıldı. Hayvan yemi için yetiştirilen ve boyu yaklaşık 2 buçuk metre olan mısırlar biçerdöver ile biçiliyor. Geçen yıllara nazaran yağışında etkisiyle mısırda istenilen verim yakalanmış durumda. Dekar başına 1,5-2 ton verim elde eden çiftçinin yüzü gülüyor. Mısırın tonu ise 5 bin 700 liradan satılıyor.

"Mısırın verimli olacağını bekliyoruz"

Hasatla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mısırda yağışların olumlu etkilerine değindi. Buluşan, "Mısırımızda sonradan gelen yağışlarla birlikte geçen yıllara nazaran daha verimli olacağını bekliyoruz. Verilen 5 bin 700 lira fiyatın tabi ki altında gidiyor normal olarak. Sulamanın, sistemli sulamanın yararları burada görünüyor. Çiftçimizin de dediği gibi dekarda 1 buçuk tona yakın ürün elde ediyoruz. Fiyat yeterli ama bizi sıkıntıya sokan nokta her gün değişen girdi maliyetleri. Sularken, gübrelerken maliyetler hiç yerinde durmuyor. Buğdayda da, mısırda da fiyatlar iyi şuan da bir ayçiçeğinde sıkıntı var" diye konuşarak verim ve fiyatlardan duyulan mutluluğa değindi.

"Dekardan 1 buçuk ton beklettim var"

80 dekar tarım arazini mısır ekerek değerlendiren çiftçi Ergün Akbulut, verimden şuana kadar memnun olduğuna değindi. Tarlasından dekar başına 1,5 ton mısır elde edeceğini tahmin eden Akbulut, "Verim iyi gibi tabii biçince daha net bir şekilde verim düzeyi ortay çıkacaktır. İnşallah daha iyi olur. İlk tarlamız ve hasadımıza başladık. Dekardan 1 buçuk ton beklettim var. Bu yıl 80 dekar tarım arazimde mısır ekili" dedi.

YORUMLAR
500
Eskişehir yerel haberleri | Tepebaşı Belediyesi, Tev İş Birliği ile 5 Kız Öğrenciye Burs Sağladı Eskişehir yerel haberleri | Tepebaşı Belediyesi, Tev İş Birliği ile 5 Kız Öğrenciye Burs Sağladı Eskişehir haberleri | Tepebaşı'nda Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı Eskişehir haberleri | Tepebaşı'nda Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı
Kaynak: İHA

Çukurhisar, Eskişehir, Tepebaşı, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haber: Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" mesajı...
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:44:36. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir haber: Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement