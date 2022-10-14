Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

14.10.2022 14:46
Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı ikametlerde metamfetamin maddesi bulunduğu ve ticareti yapıldığı belirlendi. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda 15,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı" suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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