Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

06.10.2022 16:07
Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir habere göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan O.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 113,38 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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