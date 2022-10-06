Operasyonda yakalanan O.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 113,38 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.