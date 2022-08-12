Sivrihisar'ın Benlikuyu Mahallesi mevkisinde, 40 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadırları, gece aniden bastıran şiddetli yağmurda su bastı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yapılan incelemede çadırların, içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Çadırlarına giremeyen mevsimlik tarım işçileri de geceyi bölgedeki araçlarında geçirdi. Sivrihisar Belediyesi ve Karayolları 45'inci Şube Şefliği tarafından olası yeni su baskınlarına karşı bölgede iş makineleriyle çalışmalara başlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehir haber! Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı - Son Dakika

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