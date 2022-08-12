Eskişehir haber! Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı - Son Dakika
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Eskişehir haber! Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı

12.08.2022 11:54
Eskişehir haber! Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı

Eskişehir haberine göre ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, gece etkili olan sağanak nedeniyle 40 mevsimlik tarım işçisinin çadırları, sular içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, gece etkili olan sağanak nedeniyle 40 mevsimlik tarım işçisinin çadırları, sular içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Sivrihisar'ın Benlikuyu Mahallesi mevkisinde, 40 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadırları, gece aniden bastıran şiddetli yağmurda su bastı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yapılan incelemede çadırların, içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Çadırlarına giremeyen mevsimlik tarım işçileri de geceyi bölgedeki araçlarında geçirdi. Sivrihisar Belediyesi ve Karayolları 45'inci Şube Şefliği tarafından olası yeni su baskınlarına karşı bölgede iş makineleriyle çalışmalara başlandı.


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Kaynak: DHA

Sivrihisar, Hisarcık, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haber! Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı - Son Dakika

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