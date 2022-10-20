Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı

20.10.2022 21:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Eskişehir merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçunu işledikleri iddiasıyla İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan

13 şüpheli Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen 9 şüpheli İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli ise daha sonra yakalanmıştı.

Zanlılara ait suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 753 bin liraya el konulması için işlem başlatıldı, soruşturma sürecinde yürütülen operasyonlar kapsamında 50 mağdurun ifadesi alınırken, yabancı uyruklu 25 kişi sınır dışı edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere toplam 61 bin 700 lira idari ceza verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakim karşısına çıktı Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakim karşısına çıktı Son dakika haberleri | Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 9 tutuklama Son dakika haberleri | Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

Cumhuriyet, Eskişehir, İstanbul, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 04:54:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement