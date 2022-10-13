Eskişehir haber | Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, İmran Han'ın "ABD komplosu" iddialarına destek - Son Dakika
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Eskişehir haber | Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, İmran Han'ın "ABD komplosu" iddialarına destek

13.10.2022 12:20
Eskişehir haber | Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, İmran Han'ın "ABD komplosu" iddialarına destek

Eskişehir haberleri... Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, eski Başbakan İmran Han'ın görevden düşürülmesini ABD'nin komplosu olarak nitelendirmesine destek verdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, eski Başbakan İmran Han'ın görevden düşürülmesini ABD'nin komplosu olarak nitelendirmesine destek verdi.

ARY News televizyonuna açıklamalarda bulunan Alvi, İmran Han'ın bahsettiği ABD'nin diplomatik kriptosu ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Alvi, Han'ın kripto ile ilgili ifadelerine destek vererek, "Eğer İmran Han ona bir komplo diyorsa bu bir komplodur. Bir komplo olduğunu düşünmeseydim bu kriptoyu neden Anayasa Mahkemesine göndereyim." dedi.

Han'ı dürüst ve güvenilir olduğu için desteklediğini dile getiren Alvi, "İmran Han benim arkadaşım ve ona liderim olarak hala inanıyorum." diye konuştu.

Han'a karşı yüzde 100 komplo gerçekleştirildiğinden emin olup olmadığı sorulan Alvi, "yüzde 100" ifadesini kullanmadığını kaydetti.

Han, ABD komplosu olduğunu söylemişti

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, görevden düşürülmesinin ABD'nin komplosu olduğunu iddia etmişti.

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Kaynak: AA

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