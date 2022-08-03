Eskişehir haberi: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir haberi: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

03.08.2022 12:18

Eskişehir gündem haberi | Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Filonun en güçlü gemisi

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Abdülhamid Han, Taşucu Limanı, Mavi Vatan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haberi: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:41 MHP lideri Bahçeli erken seçim iddialarına tek cümleyle cevap verdi
11:06 Asker olan oğlunu bir anda karşısında gören baba yürekleri ağza getirdi
10:59 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin merakla beklenen parti grubu konuşması başladı
10:52 Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı
10:45 Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum
10:36 Şarkıcı Hadise güzellik sırlarını açıkladı: Saçlarımı 10 günde 1 yıkıyorum
10:19 Müslüman olduğu öne sürülmüştü! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba iddiaları yanıtladı
08:56 ABD'deki ara seçimler öncesi küresel piyasalarda temkinli seyir sürüyor
13:37 Türkiye'de sadece üçüncü kez görülen paha biçilemez kuş, büyük heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık
11:29 Somalili gencin her gün camide namaza gelmek için yaptığı fedakarlık gözleri yaşarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 11:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir haberi: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement