Polis ekipleri, ilk etapta suya düştüğü belirlenen Ufuk Ş'nin, arkadaşlarının ifadesi doğrultusunda çaya yüzmek için girdiğini ve bir süre sonra gözden kaybolduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir haberi! Eskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.