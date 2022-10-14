Eskişehir haberi! Eskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Eskişehir haberi! Eskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

14.10.2022 15:31
Eskişehir haberi! Eskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nden geçen çayda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ufuk Ş. (59), tedavi altına alındığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ilk etapta suya düştüğü belirlenen Ufuk Ş'nin, arkadaşlarının ifadesi doğrultusunda çaya yüzmek için girdiğini ve bir süre sonra gözden kaybolduğunu tespit etti.

Ufuk Ç, dün vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi geçirdiği Porsuk Çayı'ndan çıkarılmış, hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir haberi! Eskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haberi! Eskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü - Son Dakika
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