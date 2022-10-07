Eskişehir haberi | Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir haberi | Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07.10.2022 15:42
Eskişehir haberi | Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir gündem haberi | Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yasin Taşkın idaresindeki 26 S 0735 plakalı minibüs, Çamlıca Mahallesi Mustafa Paşa Sokağı'nda, Mehmet Karaman'ın kullandığı 26 SN 024 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Taşkın ile diğer araçtaki Muhammet Şimdi ve Yunus Deli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Deli, Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Çamlıca Mahallesi, Mehmet Karaman, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haberi | Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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