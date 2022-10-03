Eskişehir haberi... Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi açıldı

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi açıldı

Geleceğin sanayi tasarımı Eskişehir'den yükseliyor

ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM), düzenlenen törenle açıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle açıldı. Kurulan merkez ile Eskişehir'de havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv, beyaz eşya gibi öncü sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin mühendislik, tasarım ve prototipleme ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlanıyor. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi - Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi'nde bin 100 metrekare bir alana kurulan ETİM'in paydaşları arasında Eskişehir OSB Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası, Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Raylı Sistemler ile Eskişehir Havacılık kümelenmeleri bulunuyor.

ETİM ile havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin inovatif ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor. KOBİ'lerin mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesine direkt katkı sağlaması amaçlanan ETİM'de Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılması ve bölgenin rekabetçilik seviyesinin arttırılması için çalışmalar yürütülecek.

"Bugünkü proje aşamasında olan firmaların da devreye girmesiyle çalışan sayımızın 47 binden 55 bine çıkmasını hedefliyoruz"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Yıllardır teknolojiye gönül veren Eskişehir sanayisinin kamu iş birliğiyle ortaya çıkmış güzel bir eseri olan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin açılış töreni için buradayız. Öncelikle hem şahsım hem de Eskişehirli sanayiciler adına size şükranlarımı belirtmek istiyorum. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bugün il sanayimizin yüzde seksenini bünyesinde barındıran, ülkemizin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri konumunda, Halen bölgemizde 827 katılımcı var. Bunlardan beş yüz doksan altı tanesi de üretimde. İki yüz otuz bir firmamızın çok büyük bir kısmı inşaat halinde. Az bir kısmı da yeni tahsis yaptığımız için proje aşamasında. İki yıllık süreyle önümüzdeki iki yıllık süre içerisinde yani 2025 yılına kadar bölgemizdeki bugünkü proje aşamasında olan firmaların da devreye girmesiyle çalışan sayımızın 47 binden 55 bine çıkmasını hedefliyoruz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak bizler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni büyük yatırımlar kazandırmak, üretimi, ihracatı ve istihdamımızı arttırmak için sürekli çalışıyoruz" dedi.

Düzenlenen açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve çok sayıda davetli katıldı.