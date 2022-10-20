Eskişehir haberleri | Beylikova'da numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir haberleri | Beylikova'da numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şahıs yakalandı

20.10.2022 11:26
Eskişehir haberleri | Beylikova'da numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şahıs yakalandı

Eskişehir habere göre Eskişehir'de plakasız, şase ve motor numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de plakasız, şase ve motor numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, park edilmiş bir vaziyette plakasız, şase ve motor numaraları kazınarak okunmaz hale getirilen motosiklet bulundu. Ekipler, bulunan araçla alakalı İ.Ö., B.C. ve E.Ş., isimli üç şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Beylikova, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir haberleri | Beylikova'da numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haberleri | Beylikova'da numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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