Eskişehir haberleri! Eskişehir'de 1 milyon liralık kablo çalan 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de güneş enerji sistemlerinden piyasa değeri 1 milyon lira olan 91 bin metre enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Sivrihisar, Tepebaşı, Çifteler ve Odunpazarı ilçelerindeki güneş enerji sistemlerinden 7 kez hırsızlık yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 91 bin metre enerji nakil kablosunun çalındığı belirlendi. 6 kişi olduğu tespit edilen şüphelilerin hırsızlık olaylarında 3 farklı sahte plakalı otomobil kullandığı saptandı.

JASAT dedektiflerince otomobilleri takibe alınan şüpheliler, Eskişehir- Ankara kara yolunda durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, kablo kesme makası ile 40 gram esrar ele geçirildi.Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin aynı yöntemlerle Bilecik'te 3, Kütahya'da 2 ve Manisa'da da 1 güneş enerji sisteminden hırsızlık yaptığı tespit edildi.