Eskişehir haberleri: Eskişehir'de 4 kilo esrar ile 7 kiloluk Hint kenevirine 2 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince baskın yapılan 2 evde 4 kilo 850 gram esrar maddesi ile 7 kilo ağırlığında Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki evde esrar maddesi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle bir süre izlenen 2 şüphelinin evine baskın yapıldı. Aramalarda 4 kilo 850 gram esrar, 7 kilo ağırlığında Hint keneviri, 18 şişe kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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