Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde Eskişehir'de belirlenen adreslere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan baskında 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir haberleri | Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.