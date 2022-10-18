Eskişehir haberleri | Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir haberleri | Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

18.10.2022 17:27
Eskişehir haberleri | Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde Eskişehir'de belirlenen adreslere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan baskında 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün mali yapılanmasının çökertilmesi amacıyla 59 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda toplamda 543 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir haberleri | Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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