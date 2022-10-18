Eskişehir haberleri! Eskişehir'de kovanlar 20 kilo bal verdi - Son Dakika
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Eskişehir haberleri! Eskişehir'de kovanlar 20 kilo bal verdi

18.10.2022 13:27

Eskişehir haber: Eskişehir'de kovanlar 20 kilo bal verdi Bal verimi arttı arıcıların yüzü güldü Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Selim Keklikoğlu: "15 kilonun üstü iyi değerlendirilirken kovanlarımız 20 kiloya yaklaştı" "Bir yere taşınması kovan başına büyük maliyetler...

Eskişehir'de kovanlar 20 kilo bal verdi

Bal verimi arttı arıcıların yüzü güldü

Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Selim Keklikoğlu: "15 kilonun üstü iyi değerlendirilirken kovanlarımız 20 kiloya yaklaştı"

"Bir yere taşınması kovan başına büyük maliyetler getiriyor"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de mevsim şartlarına bağlı olarak bal üretimi kovan başına 20 kilograma kadar artması üreticileri sevindirdi.

Bir çok arının kovanlarına polen getirmesi sonucunda üretilen balın bu yıl Eskişehir'de verimi arttı. Mevsim şartlarına bağlı olarak yaşanan artış, bal üreticilerini sevindirdi. Şehir merkezine yakın bölgelerde kovan başına 20 kilograma kadar bal elde edilirken, bu rakam kırsal bölgelerde daha da fazla olduğu öğrenildi. Bal üretiminin artması üreticileri sevindirirken, artan maliyetler arıcıları düşündürüyor.

"Kovanlarımız 20 kiloya yaklaştı"

Konuyu değerlendiren Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Selim Keklikoğlu, verimi sezondaki havaların bal üretimine yatkın geçmesine bağladı. Yakın zamana kadar çiçeklerin açtığını söyleyen Başkan Yardımcısı Keklikoğlu, "Bu sene mevsim çok karışıktı. Baharı ve yazı nasıl geçireceğimiz biraz muallaktaydı ama beklediğimizden daha fazla yağışlı ve güneşli günler oldu. Hemen hemen 15 gün öncesine kadar hala değişik çiçeklerin açtığını, hala polen, bal ve nektar gelen bitkilerin olduğunu gördük. Genel olarak miktar açısından baktığımızda güzel bir sezon geçtiğini gördük. Normal şartlarda yani ülkemizin genelinde kovan başına 15 kilonun üstü iyi olarak değerlendiriliyor. Şu anda bizim kovanlarımız 20 kiloya yaklaştı. İkinci, üçüncü hasadı yapan, özellikle Sarıcakaya bölgesindeki arkadaşlarımızın daha güzel bir sezon geçirdiğini duyduk. Belki onlar daha üst seviyelere çıkmıştır. Buralarda tek sağım yapan bizler için kovan başı 20 kilo civarı bal çıktı" dedi.

"Kovanını satan arkadaşlar gördüm"

Maliyetlerin üretimi ve üreticileri etkilediğine de değinen Başkan Yardımcısı Selim Keklikoğlu, "Bence 15-20 kilo bal, maliyetleri karşılayacak girdiler değil. Biz arıcıların, herkesin şikayetçi olduğu gibi girdilerimizde çok artış var. Şuana kadar Türkiye genelinde hiçbir dönemde görmediğim kadar, artık yapamadığı için ve maliyetleri karşılayamadıkları için arısını ve kovanını satan arkadaşlar gördüm. Arıyı ikinci ve üçüncü sağımları için belli bölgelere taşımamız gerekiyor. En büyük sıkıntımız yakıt maliyetleri. Bu arıların bir yerden alınıp bir yere taşınması kovan başına büyük maliyetler getiriyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haberleri! Eskişehir'de kovanlar 20 kilo bal verdi - Son Dakika

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